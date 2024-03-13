SON DAKİKA! Galatasaray’dan Ali Koç’un açıklamalarına cevap

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, Koç'un açıklamaları, "Psikolojide yansıtma: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır." olarak tanımlandı.

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler tarafından kollandığının ileri sürüldüğü açıklamada, "TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan, daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mubah anlayışıyla Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasbetmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir." ifadeleri kullanıldı.