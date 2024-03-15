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Giriş Tarihi: 15.3.2024 09:42 Son Güncelleme: 15.3.2024 09:45

Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı'nın planı belli oldu! Meunier oynayacak mı?

Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı’nın planı belli oldu! Meunier oynayacak mı?

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, pazar günkü mücadelede Mendy’i orta sahaya çekip savunmada Denswil ve Fernandez ikilisine görev vermeyi planlıyor. Ayrıca Thomas Meunier'nin de durumu belli oldu.

Geçen haftaki 5-1'lik Karagümrük galibiyetiyle havaya giren Trabzonspor, evinde karşılaşacağı Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu karşılaşma öncesi kadroda değişime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor. Deneyimli hocanın, son haftalarda stoper olarak oynattığı Mendy'i orta sahaya çekerek savunmada Denswil- Fernandez ikilisine görev verebileceği belirtildi.

Avcı, sakatlıktan çıkan Fernandez'i Karagümrük maçının 79. dakikasında oyuna dahil etmiş, İspanyol futbolcu defansa geçince Mendy de orta sahaya gelmişti.

MEUNİER'İN YETİŞME İHTİMALİ YÜKSEK

Fenerbahçe maçı öncesi karın bölgesinde kas yaralanması yaşayan Meunier'in pazar günkü karşılaşmada sahada olmayı çok istediği ve Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi de Belçikalı sağ bekin oynama ihtimalini yüksek görüyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır da sakatlığını tamamen atlattı.

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Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı'nın planı belli oldu! Meunier oynayacak mı?
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