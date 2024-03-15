Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı’nın planı belli oldu! Meunier oynayacak mı?

MEUNİER'İN YETİŞME İHTİMALİ YÜKSEK

Fenerbahçe maçı öncesi karın bölgesinde kas yaralanması yaşayan Meunier'in pazar günkü karşılaşmada sahada olmayı çok istediği ve Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi de Belçikalı sağ bekin oynama ihtimalini yüksek görüyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır da sakatlığını tamamen atlattı.