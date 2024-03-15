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Giriş Tarihi: 15.3.2024 18:29

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maç sonrası yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladılar.

Öte yandan Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek.

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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