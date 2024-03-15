Pendikspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Rakibe çok fazla alan vermediklerini ifade eden Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Müsabakaya çok iyi başladık. Oyuna hakim olduk. İlk yarının sonuna kadar tempomuz devam etti. Rakibe çok fazla alan vermedik. Golü 90+7'nci dakikada attık. Bu goller takımı daha da birleştirir. İnşallah sonraki süreçte daha bütün olacağız" diye konuştu.

"CAMİA OLARAK BU LİGDE KALMAYI İSTİYORUZ"

Sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Eren Şafak, "Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Oyuncularımız çok güzel bir karakter ortaya koydular" şeklinde konuştu.