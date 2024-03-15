Türkiye’ye yeni turnuva müjdesi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de yer aldı. İtalya ile ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenleyeceğimiz EURO 2032 için ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alanBüyükekşi, buluşma ile ilgili olarak "EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık" ifadelerini kullandı. Bu arada Ceferin, A Millî Takımımızın 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel maçı Puskas Arena'da Büyükekşi ile beraber izleyecek.