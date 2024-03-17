9 oyuncu kritik sınırda

Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Batshuayi, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder, Becao, Mert, Dzeko, Ferdi ve Osayi-Samuel sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular bugün kart görmeleri halinde Adana Demirspor maçını kaçıracak.Son haftalarda çok da etkili olamayan ve derbide de kulübeye çekilmesi planlanan Szymanski, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor. İsmail Kartal, oyuncusuyla özel olarak konuşurken Dzeko'nun boşalttığı alanlarda oyuncusunu görmek istediğini söyledi. Öz güven vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı oyuncusundan daha fazla kaleyi denemesini ve şutlar da çekmesini istiyor.