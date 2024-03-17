Çaykur Rize’den müthiş geri dönüş! İkinci yarıda gol yağmuru

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.

25. dakikada Dragus'un ara pasında sol taraftan ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.

27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada Maxim'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yumruklayarak kornere çelmeyi başardı.

54. dakikada Dragus'un ara pasında hareketlenen Sorescu, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

63. dakikada Djilobodji'nin sol taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Maxim'in sağ ayak içi plase vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanını terk etti.

65. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Hojer'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan'ın penaltı noktasından kafa ile çevirdiği topu M'Bakata, arka direkte ters dokunuşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.

71. dakikada ev sahibi ekip penaltı atışından yararlanamadı. Kaleci Nita'nın Minchev'i düşürmesi ile kazanılan penaltı vuruşunda, Shelvey'in vuruşunda, top sol direk dibinden auta çıktı.

84. dakikada orta sahada kaptığı topla ilerleyen Olawoyin, Zeqiri ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Zeqiri'nin soldan ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90+7. dakikada kaleci Gökhan Akkan'ın uzun pasına hareketlenen Zeqiri, önde olan kaleci Nita'yı orta sahada çalımladı, ceza sahasına girdikten sonra, boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-1.