Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal’ın bahtı kara
Giriş Tarihi: 17.3.2024

Kartal’ın bahtı kara

Kartal’ın bahtı kara

Beşiktaş, efsanesi ve son şampiyonluğunu yaşadığı eski hocası Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor’a evinde boyun eğdi. Konuk takım, 5. dakikada Bünyamin ile öne geçti, Buksa penaltıdan farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının 14. saniyesinde Muçi’nin golü siyah-beyazlıları umutlandırdı ancak karşılaşma sürpriz şekilde sonuçlandı. Rashica, 90+11’de penaltı atışında ağları bulsa da çift vuruş yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi

ABOUBAKAR ATMAK İSTEDİ KULÜBE 'RASHİCA' DEDİ
Maçın uzatma dakikalarında Beşiktaş gol için yüklenirken kaleci Mert Günok da rakip ceza sahasına geldi. Kafayla vurduğu top, Antalyasporlu futbolcunun koluna çarpınca hakem Burak Pekkan VAR çağrısıyla penaltı noktasını gösterdi. Atışı Aboubakar kullanmak istedi ancak teknik heyet "Rashica atsın" deyince, Kosovalı oyuncu, Kamerunlu forvetten topu alarak beyaz noktanın başına geçti. Sağ ayağı ile yaptığı vuruşta ise zeminin azizliğine uğradı ve meşin yuvarlak sol ayağına çarptı. Top filelerle buluşsa da çift vuruş yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

SİYAH VE BEYAZ KADAR FARK VAR
Maçın ilk yarısında %47 ile rakibinden daha az topa sahip olan Beşiktaş, 7 şut çekerken 2'sinde isabet buldu. Buna karşılık Antalyaspor 10 şutta 2 isabet sağladı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci 45'te oyunu rakip ceza sahasına yığıp topla sahip olma süresini %56'ya çıkardı. 11 şut denemesinde ise 6 isabet bulup bir de gol kaydetti. Ancak bu üstünlüğüne rağmen sahadan puansız ayrıldı. Bu yarıda konuk ekip, rakip kaleyi 1 kez yokladı, onda da isabet sağlayamadı.

19
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 15. maçına çıkarken 5. mağlubiyetini aldı. 2 de beraberliği olan siyah-beyazlı ekip, sahasında toplam 19 puan kaybı yaşadı. Kartal, diğer 8 karşılaşmadan ise galibiyetle ayrıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’ın bahtı kara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA