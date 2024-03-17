Kartal’ın bahtı kara

Maçın uzatma dakikalarında Beşiktaş gol için yüklenirken kaleci Mert Günok da rakip ceza sahasına geldi. Kafayla vurduğu top, Antalyasporlu futbolcunun koluna çarpınca hakem Burak Pekkan VAR çağrısıyla penaltı noktasını gösterdi. Atışı Aboubakar kullanmak istedi ancak teknik heyet "Rashica atsın" deyince, Kosovalı oyuncu, Kamerunlu forvetten topu alarak beyaz noktanın başına geçti. Sağ ayağı ile yaptığı vuruşta ise zeminin azizliğine uğradı ve meşin yuvarlak sol ayağına çarptı. Top filelerle buluşsa da çift vuruş yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.Maçın ilk yarısında %47 ile rakibinden daha az topa sahip olan Beşiktaş, 7 şut çekerken 2'sinde isabet buldu. Buna karşılık Antalyaspor 10 şutta 2 isabet sağladı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci 45'te oyunu rakip ceza sahasına yığıp topla sahip olma süresini %56'ya çıkardı. 11 şut denemesinde ise 6 isabet bulup bir de gol kaydetti. Ancak bu üstünlüğüne rağmen sahadan puansız ayrıldı. Bu yarıda konuk ekip, rakip kaleyi 1 kez yokladı, onda da isabet sağlayamadı.Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 15. maçına çıkarken 5. mağlubiyetini aldı. 2 de beraberliği olan siyah-beyazlı ekip, sahasında toplam 19 puan kaybı yaşadı. Kartal, diğer 8 karşılaşmadan ise galibiyetle ayrıldı