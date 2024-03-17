Şahane pazar!

İki puan farkla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, haftanın kritik maçı olan Trabzonspor-F.Bahçe karşılaşmasından önce 16.00'da sahada olacak. Cimbom'da tek hedef 3 puanı alıp hem galibiyet serisini 11 maça yükseltmek hem de 20.30'da başlayacak maçı rahat izleyip sarı-lacivertlilerin puan kaybını beklemek. Aslan, Kasımpaşa ile oynadığı son 11 lig maçının sekizini kazanırken 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Ev sahibi ise sahasında oynadığı son 4 lig maçında yenilmedi ve 2 beraberlik-2 galibiyet ile seri yakaladı. Öte yandan sarıkırmızılılar, ligde İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 mücadele gol yemezken bugün de kalesini kapatırsa lig tarihinde İstanbul ekiplerine karşı bunu ilk kez başaracak.Ligde haftanın maçında Trabzonspor bugün 20.30'da Papara Park'ta F.Bahçe'yi konuk ediyor. Kanarya, G.Saray'ın puan kaybetmesi halinde liderlik için sahaya çıkacak. Trabzonspor ise Beşiktaş ile girdiği üçüncülük yarışında bu kritik virajı 3 puanla dönüp taraftarını mutlu etmenin peşinde. Bordo-mavililer ligdeki ilk maçı 3-2 kazanırken bugün de 3 puanı alıp 1990-91 sezonundan bu yana ilk kez ligde ikide iki yapmak istiyor. F.Bahçe cephesi ise bordo-mavililere konuk olduğu son iki Süper Lig karşılaşmasında da yenilgi görmemenin psikolojik avantajına sahip. İsmail Kartal'ın ekibi ayrıca bu sezon dışarıda oynadığı 14 lig maçında 13 kez galibiyet sevinci yaşadı.