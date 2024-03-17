Santos: İstifa aklımın ucundan bile geçmiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kazanmayı hak ettikleri bir maçtan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Portekizli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Çok ciddi anlamda fırsat yakaladık, özellikle ikinci yarıda bir türlü gol olmadı. Oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Belki de bu sezon sergilediğimiz en iyi futboldu. Ancak futbolda sonuç önemli." Tecrübeli teknik adam, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönünde gelen soruya ise "Kariyerimde daha zor durumlarda çalıştım. Bundan daha zor ve karmaşık durumlarda da yer aldım. Şu anda istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımda öyle bir şey asla yok" cevabını verdi."Santos, penaltı pozisyonu için ise "Uzun yıllardır, teknik direktörüm, böyle bir penaltı görmedim. Milot'un (Rashica), idmanlarda çok iyi penaltı vuruşları vardı. Büyük bir şanssızlık yaşadı. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi önümüzde milli ara var. Bu süreçte kötü yaptıklarımızı düzeltmeye çalışacağız" yorumunu yaptı.