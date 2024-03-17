SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Icardi ile Tango zamanı

Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı bugün defansın göbeğindeki yerine dönüyor. İdmanların tamamına katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek, Barış Alper de sağ kanatta oynayacak. Kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, özellikle bekler ve kanatlara İcardi'ye daha çok top çıkarmalarını istedi.

GEÇEN SEZON SON DÜZLÜKTE 13 GOL ATTI

Tecrübeli çalıştırıcı kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan İcardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.

SAKATLIĞIN İZLERİ SİLİNDİ

Bu sezon 37 resmi maça çıkan İcardi, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli oyuncu, yeniden golleriyle taraftarı coşturmak istiyor.