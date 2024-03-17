Son dakika haberi: TFF’den ilk resmi açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası saha karışmıştı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçın ardından Trabzonsporlu taraftarların sahaya inmesinin ardından saha bir anda karışmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olaylar hakkında resmi açıklamada bulundu.
İşte TFF'nin açıklama metni:
"Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.
Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.
Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."