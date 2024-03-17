Tango zamanı!

Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı bugün defansın göbeğindeki yerine dönüyor. İdmanların tamamına katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek, Barış Alper de sağ kanatta oynayacak. Kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, özellikle bekler ve kanatlara İcardi'ye daha çok top çıkarmalarını istedi.Tecrübeli çalıştırıcı kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan İcardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.Bu sezon 37 resmi maça çıkan İcardi, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli oyuncu, yeniden golleriyle taraftarı coşturmak istiyor.Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahanın kilit isimlerden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tecrübeli yıldızın 2.7 milyon Euro olan maaşının 3.5 milyon Euro'ya çıkartılacağı öğrenildi. Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve bu sezon takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 2027'ye kadar mukavelesi bulunan yıldız oyuncu Avrupa takımlarının da radarında bulunuyor. Abdülkerim'le yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.