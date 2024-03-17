Yalçın’dan ağır sitem!

Kartal'ın eski hocası Sergen Yalçın, 840 gün sonra Dolmabahçe'ye ayak bastı. Beşiktaş'la ilgili soruya "Ben Antalyaspyor'un teknik direktörüyüm. Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var" diyen tecrübeli hoca "Tribünlere çağrılmayı beklediniz mi" sorusu karşısında ise "Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda, en zor dönemde bu statta kupalar kazandık. Şampiyonluklar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun" diyerek sitem etti. Yalçın, maçla ilgili de "Futbol şans oyunu. Penaltı olayı kısmet. Aynısını milli takımda Beckham kaçırmıştı" yorumunu yaptı.