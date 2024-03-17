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Giriş Tarihi: 17.3.2024

Yalçın’dan ağır sitem!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yalçın’dan ağır sitem!

Beşiktaş’ın eski hocası maçtan sonra vefa göndermesinde bulundu: “Burada daha güzel ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda Beşiktaş’ta kupalar kazandık, şampiyon olduk. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun!”

Kartal'ın eski hocası Sergen Yalçın, 840 gün sonra Dolmabahçe'ye ayak bastı. Beşiktaş'la ilgili soruya "Ben Antalyaspyor'un teknik direktörüyüm. Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var" diyen tecrübeli hoca "Tribünlere çağrılmayı beklediniz mi" sorusu karşısında ise "Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda, en zor dönemde bu statta kupalar kazandık. Şampiyonluklar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun" diyerek sitem etti. Yalçın, maçla ilgili de "Futbol şans oyunu. Penaltı olayı kısmet. Aynısını milli takımda Beckham kaçırmıştı" yorumunu yaptı.
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Yalçın’dan ağır sitem!
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