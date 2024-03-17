Yeni statta fark var!

Trabzonspor'un, 2016-2017'dan beri maçlarını oynadığı Papara Park'ta F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü var. Bordo-mavililer, Kanarya'yı 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere bu statta 7 kez ağırladı. Bu süreçte Fırtına, ligde 4 kez kazanırken, Fenerbahçe tek galibiyetini 2020- 2021 sezonunda elde etti. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı.Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Hırvat oyuncu Orsic'in de bu sezon ilk kez maç kadrosunda olması bekleniyor.Kritik F.Bahçe karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın sakatlandı. Bu sezon toplam 22 maçta görev alan 22 yaşındaki sağ bekin sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Genç oyuncu bugün kadroda yer alamayacak.