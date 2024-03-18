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Giriş Tarihi: 18.3.2024 09:20

Sakaryaspor, Altay'ı zorlanmadan geçti

AA
Sakaryaspor, Altay’ı zorlanmadan geçti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.

Sakaryaspor 2 - 0 Altay

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Erdi Dikmen), Kasongo (Dk. 84 Koray Kılınç), Rotman, Sinan Kurt, Samed Onur (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Simon, Del Valle (Dk. 70 Burak Süleyman), Dimitrov (Dk. 70 Roshi), Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 73 Onur Efe), Caner Baycan (Dk. 62 Ali Kızılkuyu), Enes Öğrüce, Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 62 Emre Tangeldi)

Goller: Dk. 35 Kasongo (Penaltıdan), Dk. 58 Del Valle (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Özkaya, Dk. 43 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Nurettin Küçükdeniz (Altay), Dk. 56 Simon, Dk. 89 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

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Sakaryaspor, Altay'ı zorlanmadan geçti
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