Adım adım takip: 12 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K., müsabaka oynanırken tespit edilip yakalandı. Sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin Yomra ilçesinde ele geçirildi. Korner direğini alarak futbolculara doğru koşan E.T.'nin, C.Ç. isimli taraftarın passoligi ile stada girdiği belirlendi, iki şahıs da gözaltına alındı. Kaleci Livakovic'i darp eden kişinin O.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Kalkınma Mahallesi'nde gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T. ve A.A. ile yine maç sonunda gerçekleştirilen kamera izleme çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S. ve B.T. isimli kişilerin de yakalanarak, haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.