Arda Turan’a hapis cezası!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı. Suçunu kabul eden Turan'ın cezasının, iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği ve 37 yaşındaki hocanın cezaevine girmeyeceği bildirildi. Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 Euro ve 2016'dan 330 bin Euro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 Euro'luk (21.6 milyon TL) borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.