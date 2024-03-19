Beşiktaş’ta ayrılık yakın! Ante Rebic için formül aranıyor

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Ante Rebic, siyah beyazlı kulüpte hayal kırıklığı yarattı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, bu sezon idman ve maç performansıyla varlık gösteremeyen Rebic ile yollarını ayırmak isterken, sözleşmenin feshedilmesi için formül arayışlarına başlandı.

Bu sezon siyah beyazlı takımın 5. teknik direktörü olan Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Hırvat futbolcu ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik mukavele imzalanmıştı.

İtalya'dan talipleri olduğu konuşulan Rebic'in sezon sonunda karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 23 maçta 1 gol, 5 asistlik skor katkısıyla oynadı.