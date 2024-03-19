Ligden çekilme sözleri geçmişte de söylendi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde gündemi değerlendirdi. Trabzon'da yaşanan olayların Türk futbolu adına milat olması gerektiğini vurgulayan Özbek, "Ali Bey, olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu, Fenerbahçe'nin iç işidir. Bizim, rakiplerin iç işlerine karışma gibi bir hukukumuz yok. Kendi aralarında toplanacaklar. Bu konuda bir karar alacaklar. Geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe Genel Kurulu'nun kendileri için en iyi kararı alacağına eminim.""Görüşme talebi, Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, ortak dostumuz, gergin ortamın ortadan kalkması için bana çağrıda bulundu. Görüşmeyi ben de Ali Bey de kabul ettik. Daha sonra kendisi bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti."Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. En iyi şekilde temsil edecek başkan seçilecektir.Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF bunu Galatasaray'a sorarken, gerekçesiyle soracaktır. Bu gerekçe de önemlidir. Galatasaray, bunun ne kadar uygun, ne kadar adil olduğunu değerlendirecektir. Ama böyle bir talep yokken fikir beyan etmemiz doğru değil. Karar mekanizması TFF'dir.Olayları yabancı hakem seviyesine indirmek son derece yanlış. Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik. Bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız.