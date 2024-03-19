Trabzonspor'dan basın toplantısı açıklaması: "Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da iştiraki ile yarın 15'te geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir."

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dünkü açıklaması: Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı