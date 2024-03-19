Yerel medyada öfke: Provokatörler

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Fenerbahçeliolayların fitilini ateşlediğini belirtti.başlığını atarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun fotoğraflarını kullandı veifadesini kullandı.başlığını atarak, "Fenerlilerin saha ortasında toplanıp sevinmesi, taraftarı çileden çıkardı" dedi.TFF'ye tepki göstererek,başlıklarını attı., hakeme tepki göstererek,dedi.başlıklarıyla yaşananları okuyucularına aktardı.TFF, olaylı maçla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Kurulu, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin sevk edilmesi bekleniyor.öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'de taraftarların saldırılarına karşılık veren Osayi, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de PFDK'ya sevk edileceği kulislerde konuşuluyor. Buradaki önemli detay; talimatın 45. maddesi uyarınca sevkler yapılıyor. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek.-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara FIFA da kayıtsız kalmadı. Futbolun bir numaralı kuruluşunun başkanı Gianni İnfantino yaptığı açıklamada, "Süper Lig maçının ardından karşılaşılan şiddet kesinlikle kabul edilemez, üzüldük. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki bu kadar insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende olmalıdır. İlgili makamlara, Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin yaptıklarından hesap sorulması için sesleniyorum" ifadesini kullandı.