Santos’u dinlemediler!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bitiminden bu yana kördüğüm olan Salih Uçan'ın sözleşme konusu veda ile noktalanmak üzere. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu, eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmelerde sezon sonu bitecek kontratını uzatamamıştı. Başkanlığa gelen Hasan Arat'ın ardından aynı Cenk Tosun'da olduğu gibi beklenti içerisinde olan Salih Uçan ile yaklaşık 15 gün önce önce tesislerde yönetim adına Kaan Şakul bir görüşme gerçekleştirdi ve futbolcuya "1 hafta içerisinde rakamı ileteceğiz" dedi. Ancak aradan geçen süre zarfında Salih'e teklif ulaşmadı. Teknik direktör Fernando Santos'un gelecek sezon kadrosunda düşündüğü ve olumlu kanaati olan oyuncuyla ilgili mevcut yönetim, şu aşamada sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Portekizli'nin isteğine rağmen gerçekleşen bu tavır, durumu tartışmalı olan Santos ile ilgili olarak tam desteğin çekildiğinin işareti oldu. Yeni sezon için yapılacak transferleri, gidecek ve kalacak isimleri daha önce hoca ile belirleyen yönetim, artık ipleri kendi eline aldı.Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yolların ayrılması, bazı yöneticiler tarafından dillendirilmeye başlansa da Portekizli hocanın sezonu tamamlaması bekleniyor. Yeni sezonda Santos'un gönderileceği kesinlik kazanmasa da siyah-beyazlı idareciler, liste çalışmasına başladı. Azerbaycan ekibi Karabağ ile ligde lider olan, Avrupa Ligi'nde ise Leverkusen'e kök söktürse de son 16 turunda elenen Qurban Qurbanov'un, listede olduğu öğrenildi.