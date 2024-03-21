5’i tutuklandı, 8’i serbest bırakıldı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından gözaltına alınan 13 taraftar, 2 gün süren sorgulamanın ardından dün sabah Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin T., tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli Hasan Ç. ile Mahmut K, Kadir O. ve Oğuzhan B. "Basit yaralamaya teşebbüs"
suçundan tutuklandı.
TARAFTARLAR DA ŞİKÂYETÇİ OLDU
Trabzonsporlu avukatlar da yaşanan olayları yakından takip ediyor. Görülen dava sonucunda tutuklanan Trabzonsporlu taraftarlar için karşı atağa geçilecek. Sahaya girdikleri için pişman olduklarını belirten Hasan Çetinkaya ile Engin Taşkın, kendilerinin de futbolcular tarafından dövüldüklerini belirterek karşı dava açacaklarını söylediler. Oosterwolde ve Osayi'nin, yerde savunmasız yatarken attıkları tekmelerin kendilerini öldürmeye yönelik olduğuna
vurgu yaptılar.
İŞTE O İFADELER
HASAN
Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle sahanın içine girdim. Amacım onlara 'Soyunma odasına gidin' demekti. Onlar bana doğru koşunca kendimi savunmak için gard aldım. Ben kimseye vurmadım. Darbe alarak yere düştüm, tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dedi.
ÖZGÜR ÖZDEMİR - TRABZON