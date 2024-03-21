A Milli Takım’ın EURO 2024’teki son rakibi belli oluyor!

Yarın 22.45'te Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek Milliler, bugün saat 16.00'da Budapeşte'ye gidecek. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmanın ardından iki gün Macaristan'da kalarak kamp yapacak. 25 Mart Pazartesi Viyana'ya hareket edecek olan Ay-Yıldızlılar, salı günü 22.45'te Avusturya ile
oynayacak.
EURO 2024'TEKİ SON RAKİP BELLİ OLUYOR
EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.
Finali kazanacak ekipler, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek. Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen Ay-Yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak