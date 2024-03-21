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Giriş Tarihi: 21.3.2024 08:44 Son Güncelleme: 21.3.2024 08:50

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oluyor!

A Milli Takım’ın EURO 2024’teki son rakibi belli oluyor!

EURO 2024’e katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan maçların ardından Türkiye'nin de gruptaki son rakibi belli olmuş olacak.

Yarın 22.45'te Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek Milliler, bugün saat 16.00'da Budapeşte'ye gidecek. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmanın ardından iki gün Macaristan'da kalarak kamp yapacak. 25 Mart Pazartesi Viyana'ya hareket edecek olan Ay-Yıldızlılar, salı günü 22.45'te Avusturya ile
oynayacak.

EURO 2024'TEKİ SON RAKİP BELLİ OLUYOR

EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

Finali kazanacak ekipler, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek. Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen Ay-Yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak

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A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oluyor!
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