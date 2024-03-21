A Milli Takım’ın EURO 2024’teki son rakibi belli oluyor!

Yarın 22.45'te Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek Milliler, bugün saat 16.00'da Budapeşte'ye gidecek. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmanın ardından iki gün Macaristan'da kalarak kamp yapacak. 25 Mart Pazartesi Viyana'ya hareket edecek olan Ay-Yıldızlılar, salı günü 22.45'te Avusturya ile

oynayacak.