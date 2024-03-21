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Giriş Tarihi: 21.3.2024 08:56 Son Güncelleme: 21.3.2024 09:01

Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!

Galatasaray’dan Ali Koç’a suç duyurusu!

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, hem mahkemeye hem de TFF Etik Kurulu'na bavşuru yaptı.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" sözlerini eleştirip, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür" dedi.

Divan üyesi Reşit Ömer Kükner de "Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim" diye konuştu.

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Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
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