Georgiy Sudakov’dan Galatasaray açıklaması!

Shakhtar Donetsk forması giyen 21 yaşındaki orta saha Georgiy Sudakov, geleceği ile ilgili açıklama yaptı.



Takvim'de yer alan haberde Ukraynalı futbolcu, "Galatasaray, Manchester City veya Barcelona... Bu takımlarla yapılan görüşmeler hakkında hiçbir bilgim yok. Ancak Shakhtar, Napoli'den gelen 40 milyonu reddetti. Belli ki benden daha fazlasını istiyorlar" diye konuştu.



GEORGIY SUDAKOV KİMDİR?

21 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2028 yılında sona erecek. Sudakov bu sezon Ukrayna Ligi'nde 14 maça çıktı.

Sudakov, bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretirken genç yeteneğin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Sudakov, Ukrayna ekibinin altyapısında yetişti.

