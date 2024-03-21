Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi’nin yumruğu poster olunca olay çıktı!

F.Bahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından çıkan olayların yansımaları sürüyor. Kadıköy'deki Ülker Stadı'nın karşısındaki duvara, Trabzon'da saldırgana yumruk atan Osayi'nin grafitisi çizildi. Kadıköy Belediyesi ekipleri, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine grafitiyi sildi. Ardından aynı noktaya 'Trabzon' yazıldı. Gece saatlerinde ise Trabzon ifadesinin üzerine küfürlü başka bir yazı eklendi. Bunun üzerine polis ekipleri, duvarın bulunduğu noktada gece boyunca nöbet tuttu. Sabah ise yazının üzeri boya ile karalanarak kapatıldı.



HUKUKÇULAR HAMLE YAPTI

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.