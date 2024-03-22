Sneijder: Orta sahada böyle sevinemezsin

Hollandalı iki eski futbolcu Andy van der Meyde ve Wesley Sneijder, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili tartıştılar. Van der Meyde "Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün, karşılık verirdim" dedi. G.Saray forması giydiği dönemde Beşiktaş'la oynadıkları bir maçta benzer bir şey yaşadıklarını ve sahayı terk ettiğini belirten Sneijder ise "Hassasiyetin ne olduğunu bildikleri halde orta sahada zaferi kutlamak için beş dakika geçirdiklerine inanamıyorum.
Bunu yapmamalısın. Provoke ettiler, başından beri bunu izledim. Öyle sevinmeleri uygun değildi, tıpkı taraftarların sahaya girmelerinin uygun olmadığı gibi
" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Meyde, "Kazandıysan sahada kutlama yapabilirsin" karşılığını verdi. Bir kez daha sözü alan Sneijder, "Andy sen Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğin ne olduğunu bilmiyorsun, ben biliyorum. Sahanın ortasında sevinemezsin. Bunu yapmamalısın.
Taraftarların yaptıklarına göz yummuyorum ama bunun bir nedeni var" ifadelerini kullandı.