Sneijder: Orta sahada böyle sevinemezsin

Hollandalı iki eski futbolcu Andy van der Meyde ve Wesley Sneijder, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili tartıştılar. Van der Meyde "Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün, karşılık verirdim" dedi. G.Saray forması giydiği dönemde Beşiktaş'la oynadıkları bir maçta benzer bir şey yaşadıklarını ve sahayı terk ettiğini belirten Sneijder iseBunu yapmamalısın." şeklinde konuştu. Bunun üzerine Meyde, "Kazandıysan sahada kutlama yapabilirsin" karşılığını verdi. Bir kez daha sözü alan Sneijder, "Andy sen Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğin ne olduğunu bilmiyorsun, ben biliyorum.Taraftarların yaptıklarına göz yummuyorum ama bunun bir nedeni var" ifadelerini kullandı.