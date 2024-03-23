Macaristan elimizden kaçtı

SORU: Semih'in Montella tarafından Ümit Milli Takım'a yollanması çok tartışıldı. Yorumunuz nedir?

A Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'inde Süper Lig'den sadece 2 oyuncu vardı.diğer 9 futbolcu Avrupa'da forma giyiyor: Zeki Çelik (Roma), Samet Akaydın (Panathinaikos), Ozan Kabak (Hoffenheim), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Orkun Kökçü (Benfica), Yunus Akgün (Leicester City), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kenan Yıldız (Juventus), Enes Ünal (Bournemouth).%53 topla oynamayla tamamlayan Türkiye, toplam 18 şut kaydederek rakibine (8) bu alanda fark attı. İsabetli şutta ise 7'ye 5 üstünlüğümüz vardı. Rakip ceza sahasında da 30 kez topla buluşarak Macaristan'ı (9) geride bırakan Ay-Yıldızlılar, tabelada ise kaybeden taraftı.EURO 2024'te F Grubu'ndaki rakiplerimizden Çekya, dün hazırlık müsabakasında Norveç'i 2-1 mağlup etti. 20'de Oscar Bobb'un golüyle geri düşen Çekya, 37'de stoperi David Zima ile eşitliği yakaladı. 85'te Antonin Barak skoru ilan etti. Norveç'te ilk 11'de başlayan Erling Haaland 75, Martin Odegaard 86 dakika, Alexander Sörloth ise mücadelenin tamamında sahada kalsa da yenilgiyi önleyemedi.A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine kadroya davet edilen ve dünkü mücadeleye ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, müsabakayı tamamlayamadı… Bir pozisyonda sakatlık yaşayan ve daha sonra oyuna devam eden 22 yaşındaki sol bek, 25. dakikaya kadar dayanabildi. Kendini yere bırakan genç yıldızın yerine, Mert Müldür oyuna dahil oldu. Rıdvan bu sezon Rangers'ta 28 müsabakada forma giyerken 1906 dakika sahada kalmış, 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.ALMANYA'DA 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız'ın son rakibi belli oluyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ve Çekya bulunuyor. Play-Off C Yolu yarı finalinde önceki gün Gürcistan, Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Yunanistan da Kazakistan'ı 5-0 yenince iki takım finale yükseldi. 26 Mart Salı günü oynanacak Yunanistan-Gürcistan müsabakasının galibi, Türkiye'nin gruptaki son rakibi olacakSemih korunmalıydıaslında önceden alınması gereken bir karar. Genç oyuncuların ve kulüplerin hassasiyetini dikkate almak gerekir.Bu tür durumlarda Beşiktaş'ın camia olarak reaksiyon göstermesi son derece normal. Yapılan açıklamalar ve gösterilen gerekçe, siyah-beyazlıları ikna etmeye yetmiyor.Semih oynadığı futbol ve attığı gollerle çıkışta olan ve doğal olarak hep yukarıya doğru bakan bir oyuncu.Montella'yı yıpratmayınÜmit Milli Takım'a gönderilme kararını yanlış buluyorum. Çünkü Milli Takımımızın bilhassa santrfor mevkiinde ihtiyacı var. Üstelik Semih, genç bir futbolcu olarak başarılı bir çıkış yakalamış, hatta yurt dışı transferleri bile konuşulmaya başlanmıştı. Bir önemli yanlış ise Milli Takım kadrosuna çağrılıp sonra Ümit Milli Takım'a gönderilmesiydi.Hiç olmazsa direkt Ümit Milli Takım'a çağırılsaydı. Montella, "Oynaması, kendini göstermesi lazım" diyor ama Semih, Beşiktaş'ta son dönemlerde sürekli oynadığı gibi Milli Takım kadrosunda ciddi maç eksiği olan futbolcular var.Negatif enerji bitmiyorBertuğ ve Erencan varken nasıl bir ihtiyaç oldu da Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'da daha çok süre alabileceğini düşündü Vincenzo Montella, açıkçası bunu hiç anlamadım.Ondan da emin değilim… Ne yazık ki Türk futbolunda negatif enerji bir türlü bitmiyor. İtalyan teknik adamın, Beşiktaş Kulübü ile Semih ile ne problemi olabilir ki... Beşiktaş'ta kendini göstermeyi başaran genç oyuncunun bu yaşadıkları için çok üzgünüm, bu polemiklerin öznesi olması gerekmiyordu.Mantalite değişmiyorKılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği iki yetenekli isim. Ahmetcan, Hollanda ekibi Ajax'ta bulduğu forma şansını çok iyi kullandı.Böylesi yetenekli iki gencin A Milli Takım kadrosuna dahil edildikten sonra teknik ve taktik antrenmanlara alınmamasını hiç anlayamıyorum.Madem bu iki genç oyuncuyu, Ümit Milli Takımı'na gönderecektiniz neden A Milli Takım'a aldınız?