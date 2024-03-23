SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira kulüp aramaya başladı! Sezon sonunda ayrılıyor

Sarı-Kırmızılılar hem iç hem de dış transferde harekete geçti. Bu sezon imza attırılan yıldızların birçoğundan beklediği verimi alamayan Aslan yeni sezonda aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu doğrultuda yeni transferlere de yer açmak için yabancı kontenjanında boşluk açması gereken Galatasaray, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan yıldızlarla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk'la yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle tekrar affedilen Sergio Oliveira, yeni sezon planları arasında yer almıyor. Galatasaray'la kontratı devam eden Portekizli futbolcu, kendisine yeni bir kulüp bulması için menacerine talimat verdi. (Fanatik)