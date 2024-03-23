Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira kulüp aramaya başladı! Sezon sonunda ayrılıyor
Giriş Tarihi: 23.3.2024 11:28

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira kulüp aramaya başladı! Sezon sonunda ayrılıyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira kulüp aramaya başladı! Sezon sonunda ayrılıyor

Galatasaray'da 2025 hazırlıkları şimdiden başlarken sezon sonunda yaprak dökümü olacak gibi gözüküyor. Yıldızlarıyla vedalaşması beklenen Aslan'da Sergio Oliveira da kendisine şimdiden kulüp aramaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar hem iç hem de dış transferde harekete geçti. Bu sezon imza attırılan yıldızların birçoğundan beklediği verimi alamayan Aslan yeni sezonda aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu doğrultuda yeni transferlere de yer açmak için yabancı kontenjanında boşluk açması gereken Galatasaray, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan yıldızlarla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk'la yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle tekrar affedilen Sergio Oliveira, yeni sezon planları arasında yer almıyor. Galatasaray'la kontratı devam eden Portekizli futbolcu, kendisine yeni bir kulüp bulması için menacerine talimat verdi. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira kulüp aramaya başladı! Sezon sonunda ayrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA