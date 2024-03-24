Buruk değil mutlu Aslan!

Süper Lig'de 11 maç üst üste kazanan Galatasaray, 30 haftada 81 puan elde etti. 2.70 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin en iyi sezonunu yaşıyor.Okan Buruk, ligde mutlu sona ulaşılan 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2002,2008, 2012, 2013, 2015, 2018 ve 2019'u geçmeyi başardı. 1988, 1997, 2006 ve 2023'te 81'den fazla puan toplayanGalatasaray, milli ara dönüşünde RAMS Park'ta Hatayspor'u yenerse, Okan Buruk, eski hocası Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık iç saha galibiyet serisini yakalayacak. Geçen sezon 14 hafta üst üste kazanarak rekor kıran 50 yaşındaki çalıştırıcının istatistiklerde bir diğer farkı, büyük maç performansı. Sarı-kırmızılı takım, son iki sezonda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 11 maçın 8'ini kazandı, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.