TFF noktayı koydu Dev final 7 Nisan’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını belirtti.Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşması nedeniyle Süper Kupa'nın mayıs sonuna ertelenmesini istemişti.Bu talep üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF yönetimi,Görüşü istenen Galatasaray Kulübü de tarih değişikliğine karşı olduklarını bildirmişti.Galatasaray ile F.Bahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç önü ve sonrasındaki heyecan dolu anlar ise A Spor'da olacak...