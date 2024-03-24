TFF noktayı koydu Dev final 7 Nisan’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını belirtti. Yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşması nedeniyle Süper Kupa'nın mayıs sonuna ertelenmesini istemişti.
Bu talep üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF yönetimi, yoğun takvimde EURO 2024 hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak alternatif bir tarih bulamadı.
Görüşü istenen Galatasaray Kulübü de tarih değişikliğine karşı olduklarını bildirmişti.
Galatasaray ile F.Bahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç önü ve sonrasındaki heyecan dolu anlar ise A Spor'da olacak...