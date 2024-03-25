Kadınların derbisi Fener’in

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında F.Bahçe Petrol Ofisi, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi G.Saray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Dereağzı'nda oynanan karşılaşmaya dolu tribünlerin avantajıyla çıkan sarı-lacivertli takım, 4. dakikada Arzu Karabulut'un ayağından kalesinde gördüğü gol ile 1-0 geriye düştü. 9. dakikada Ece Türkoğlu skora denge getirdi. 70. dakikada Coleman, maçın skorunu ilan etti: 2-1. G.Saray, bu yenilgiye rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü. 57 puana ulaşan F.Bahçe ise ikinci sıraya yükseldi.