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Giriş Tarihi: 25.3.2024 10:33

Kylian Mbappe: Harika şeylere hazırım

Kylian Mbappe: Harika şeylere hazırım

PSG forması giyen Kylian Mbappe, geleceği için konuştu ve kararını bir kez daha Avrupa Şampiyonası'ndan önce duyuracağını söyledi.

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mbappe, "İnsanlar, geleceğimi Avrupa Şampiyonası'ndan önce öğrenecek. Bu konuda çok sakinim. Geleceğim artık kulüpte büyük bir konu değil, artık kimse bu konuyla ilgili benimle konuşmuyor" dedi.

"HARİKA ŞEYLERE HAZIRIM"
Fransız yıldız ayrıca, "Avrupa Şampiyonası'na sakin bir kafayla gideceğim, harika şeyler için hazırım" sözlerini sarf etti. Real Madrid ile adı geçen Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint-Germain'de çıktığı 37 maçta 38 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Kylian Mbappe: Harika şeylere hazırım
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