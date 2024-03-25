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Giriş Tarihi: 25.3.2024 15:37

Nelsson'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sözleri! "Hiç hoş sahneler değildi"

Nelsson’dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sözleri! Hiç hoş sahneler değildi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, geçen hafta oynanan ve büyük olayların yaşandığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylı geçmiş ve maç sonunda sahada arbede yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın formda oyuncusu Victor Nelsson, karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesinde konuşan Victor Nelsson, olaylara yönelik tepkisini dile getirdi. Danimarka basınından Bold, Nelsson'un açıklamalarına yer verirken başarılı savunmacının şok yaşadığını belirtti.

"HİÇ HOŞ SAHNELER DEĞİLDİ"
Konuya ilişkin açıklamasında Nelsson, "Trabzon'da yaşananlar her türlü eleştiriyi haklı kılıyor. Bunlar, bir daha olmamalı ve olamaz" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın son bölümünde yaşananları izlediğini belirtirken Danimarkalı oyuncu, "Oturup son 10 dakikayı izlerken Fenerbahçe'nin gol atmamasını umuyordum, ama attılar. Sonrasında olanları da gördüm ve bu eleştirel bir tepkinin ötesinde. Bir daha asla yaşanmamalı. Hiç hoş sahneler değildi" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan olayların kendisini etkileyip etkilemediği sorusuna ise Nelsson, "Hayır, hiç de değil" cevabını verdi.

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Nelsson'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sözleri! "Hiç hoş sahneler değildi"
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