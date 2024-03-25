Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ilk aday Salih Özcan

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Adana ekibini mağlup ederek yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.



Diğer yandan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın birçok kulübü İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isterken son olarak Bayer Leverkusenli kurmaylar milli futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında takip etmişlerdi.



Fenerbahçe yönetimi de İsmail için istenilen fiyat gelirse satışına sıcak bakıyor. Bu arada sarı lacivertli kurmaylar İsmail Yüksek'in alternatifini de belirledi.



Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk aday olarak belirlendiği öğrenildi.



26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncunun piyasa değeri de 13 milyon Euro civarında.



Fenerbahçe'nin ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih edeceği de gelen haberler arasında.



Salih Özcan ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev alıyor.

Milli yıldız, bu sezon 26 maçta Dortmund forması giydi. Gol ve asiste imza atmadı. Oyuncu, 26 maçın 16'sında ilk 11'de görev yaptı.