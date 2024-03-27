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Giriş Tarihi: 27.3.2024 10:29

Kerem Demirbay, Galatasaray'da kariyer sezonuna çok yakın

Kerem Demirbay, Galatasaray’da kariyer sezonuna çok yakın

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonunu yaşamaya çok yakın.

Galatasaray'ın "Dayı" lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Deneyimli orta saha bir ilki yaşamanın eşiğinde.

EN SKORER SEZONUNA ÇOK YAKIN

Kerem Demirbay, Galatasaray'ın kalan maçlarında 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.

Önünde 9 maçı kalan Kerem Demirbay, 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda 16 kez skor katkısı vermiş olacak ve 18-19 ile 20-21 sezonlarındaki performansını geride bırakacak.

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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Kerem Demirbay, Galatasaray'da kariyer sezonuna çok yakın
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