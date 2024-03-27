Kerem Demirbay, Galatasaray’da kariyer sezonuna çok yakın

Galatasaray'ın "Dayı" lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Deneyimli orta saha bir ilki yaşamanın eşiğinde.

EN SKORER SEZONUNA ÇOK YAKIN

Kerem Demirbay, Galatasaray'ın kalan maçlarında 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.

Önünde 9 maçı kalan Kerem Demirbay, 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda 16 kez skor katkısı vermiş olacak ve 18-19 ile 20-21 sezonlarındaki performansını geride bırakacak.

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.