Türkiye’nin son rakibi Gürcistan’ı gelin yakından tanıyalım!

A Milli Takım'ın, EURO 2024'te Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu. Play-off'ta ikinci yarı ve uzatmaları 10 kişi oynamasına rağmen Yunanistan'a kafa tutan ve penaltılarla rakibine 4-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonası vizesi alan Gürcistan'ın röntgenini SABAH SPOR çekti.

İŞTE MADDE MADDE GÜRCİSTAN:



-EURO 2024 elemelerinde grubunu 4. sırada bitiren Gürcüler, Uluslar Ligi C grubunu lider bitirerek playoff'tan turnuvaya kaldı.

-%88.5'i Avrupa'da top koşturan isimlerden oluşan takımın en tehlikeli isimleri; Napoli'de oynayan Khvicha Kvaratskhelia ile Metz'e kiralanan bonservisi Ajax'ta olan Georges Mikautadze… Valencia'daki kaleci Giorgi Mamardashvili de ülkenin bir diğer yükselen değeri.

-2021'den beri Bayern Münih'in efsane sağ beklerinden 47 yaşındaki Willy Sagnol çalıştırıyor. Takımını son dönemde revaçta olan 3-4-3 sistemiyle oynatıyor. Son 6 maçta (4G-1B) sadece İspanya'ya yenilen Gürcistan, 33 karşılaşmada 16 galibiyet- 5 beraberlik aldı ve 12 kez yenildi.

-SERT ve tehlikeli oynayan bir yapısı bulunan Gürcüler, play-off'ların en çok faul yapan ikinci takımı (26) olarak kayda geçti. Ayrıca 6 sarı-1 kırmızı kartla yine playoff'un en fazla kart gören ekibi oldu.