Son dakika haberi: Juninho’dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş’ın listesindeydi...

Kapaz, Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Karabağ ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Karabağ'ın 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karabağ, Azerbaycan Premier Ligi'nde bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un Beşiktaş ile adının anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."