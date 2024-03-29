Son dakika haberi: Juninho’dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş’ın listesindeydi...

Kapaz, Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Karabağ ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Karabağ'ın 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karabağ, Azerbaycan Premier Ligi'nde bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un Beşiktaş ile adının anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
"Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."