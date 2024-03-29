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Giriş Tarihi: 29.3.2024 21:40

Son dakika haberi: Juninho'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş'ın listesindeydi...

Son dakika haberi: Juninho’dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş’ın listesindeydi...

Son dakika haberi: Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Kapaz deplasmanından 6-1 galip ayrılan Karabağ şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında kendisine Beşiktaş'a transferi sorulan golcü futbolcu Juninho, flaş ifadeler kullandı.

Kapaz, Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Karabağ ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Karabağ'ın 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karabağ, Azerbaycan Premier Ligi'nde bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un Beşiktaş ile adının anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."

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Son dakika haberi: Juninho'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş'ın listesindeydi...
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