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Giriş Tarihi: 30.3.2024 16:02 Son Güncelleme: 30.3.2024 16:40

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Ante Rebic'in bileti kesildi!

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Ante Rebic’in bileti kesildi!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim, mevcut oyuncular hakkında kararlar vermeye başladı. Siyah beyazlı kurmaylar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic'in biletini kesti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yönetim, sezon başında Milan'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.

Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadar teklif gelmezken yaz dönemindeki durum merakla bekleniyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Ante Rebic'in bileti kesildi!
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