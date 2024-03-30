Xabi Alonso’nun kararında Real Madrid detayı

Bayer Leverkusen'deki görevine devam edeceğini açıklayan Xabi Alonso, Carlo Ancelotti'nin ardından Real Madrid'i çalıştırmak istiyor. Alonso'nun bu nedenle Leverkusen'den ayrılmak istemediği ve takımda kalmayı tercih ettiği belirtildi. Yaz transfer döneminde ne yapacağı en çok merak edilen isimlerden biri olan Xabi Alonso geleceğiyle ilgili kararını verdi. Bundesliga'da bugün oynanacak Bayer Leverkusen-Hoffenheim karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alonso, takımda kalacağını ve gelecek sezonda da Leverkusen'de olacağını söyledi. Alonso, kariyeri açısından bu adımın daha doğru olduğunu ve henüz burada yapmak istediği şeyleri tamamlamadığını belirtti.

"DOĞRU YERDEYİM"

İspanyol çalıştırıcı açıklamasında, "Buradaki işim bitmiş değil. Her şeyi bir araya getirdim ve önemli bir karar aldım. Bunun doğru olduğuna ikna oldum. Bu, benim teknik direktör olarak ilk sezonum. Şu anda kendimi gerçekten istikrarlı ve mutlu hissettiğim bir ortam var. Geleceğimle ilgili çok fazla spekülasyon vardı. Milli takım arasını biraz daha düşünmek ve bir karar vermek için kullanmak istedim" dedi. Xabi Alonso, geçtiğimiz hafta kararını kulüp yönetimini de bildirdiğini ve şu anda kendisi için en doğru takımda olduğunu dile getirdi. Alonso, "Şu anda burası benim antrenör olarak gelişimim için doğru yer. Genç bir antrenörüm. Yönetime teşekkür ediyorum. Bana destek oldular ve tüm ekibin saygısını hissediyorum" açıklamasında bulundu.

"REAL MADRID'E GİTMEK İSTİYOR"

Xabi Alonso'nun kararını açıklamasında önce adı birçok takımla anılmıştı. Jürgen Klopp'la yollarını sezon sonunda ayıracak Liverpool'un listesinde ilk sırada olduğu belirtilen Xabi Alonso, bir diğer Bundesliga devi Bayern Münih'in de gündemine gelmişti. Marca'da yer alan haberde Xabi Alonso'nu hayalinin 2026'de Real Madrid'i çalıştırmak olduğu belirtildi. Carlo Ancelotti'nin 2026'da sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Alonso'nun bu kararı aldığı kaydedildi. Real Madrid yönetiminin de Alonso'nun bu durumdan menun olduğu ve Ancelotti dönemi sonrasında planlarla kararın örtüştüğü belirtildi.

Haberde, "Xabi Alonso'nun isteği, Real Madrid'i çalıştırmak. Bunun için bir fırsatı olduğunu biliyor" ifadeleri yer aldı. Futbolculuk kariyerini 2017'de Bayern Münih'te sonlandıran Xabi Alonso, ertesi yıl antrenörlüğe başladı. Real Madrid'de altyapı antrenörü olarak görev yapan Alonso, 2019'da Real Sociedad'ın B takımıyla anlaştı. 3 sezon İspanyol ekibinde çalışan Alonso, 2022'de takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso'nun bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda şampiyonluk ihtimali bulunuyor.