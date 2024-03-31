Batista Mendy'den Trabzonspor taraftarına: "Çok sıcakkanlı insanlar"

Trabzonspor'un sezon başında Angers'tan 4.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Batista Mendy, Fransız basınından Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu. İhtiyaç duyulan her bölgede görev yaparak teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri olan 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte mutlu olduğunu belirterek, kulüpte her türlü imkâna sahip olduklarını söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten başarılı ön libero, "Türk halkı ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı. Sürekli eksiklerimi gidermek için çalışıyorum. Yeterince agresif değildim. Bu yönümü geliştirdim. Artık daha fazla ikili mücadeleye girip top kazanıyorum ve daha konsantre oynuyorum" ifadelerini kullandı.





UZUN SÜREDİR KİŞİSEL ANTRENÖRÜM VAR

Çalışma alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdiğini kaydeden Mendy, "Angers dönemimden beri kişisel bir fiziksel antrenörüm ve bir video analistim var. Kulüp her anlamda donanımlı. Her türlü imkânımız var. Tesisler çok modern. Hem de Fransa'nın en iyilerini kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi durumda" diye konuştu.