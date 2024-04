Alman taraftarlar Can için üzülüyor

Almanya Bundesliga 2'nin 27. haftasında Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg, deplasmanda Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada 10 numara mevkiinde görev yapan 18 yaşındaki Can, iki kez ağları sarsarak yıldızlaştı. Almanya'da bu sezon fırtına gibi esen Can, 26 karşılaşmada 18 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı. Genç futbolcu, Türkiye'nin Macaristan'a 1-0 yenildiği hazırlık maçında 76. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirmişti. Dün ise Alman basını, genç futbolcuya 'Messi' benzetmesi yaptı. Ardından da Alman taraftarların, Can'ın Türk Milli Takımı'nı seçtiği için üzgün olduğu vurgulandı. Nürnberg ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Can ile Dortmund ve Freiburg gibi kulüplerin ilgilendiği biliniyor.