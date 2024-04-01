Galatasaray 9 maça odaklandı! İşte şampiyonluğun şifreleri...

'AÇIK'TA BÜYÜK REKABET!

Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson Sanchez ve Abdülkerim stoperde, Barış Alper ve Ziyech sağ açıkta, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha sol açıkta ilk tercih olmaya çalışıyor.





KARİYERİNİN EN İYİ İCARDİ'Sİ!

Aslan'ın 9 numarası İcardi, Kasımpaşa'ya duble yaptı ve geçen sezonki gol sayısı 23'ü yakaladı. 23 gol-10 asiste ulaşan Arjantinli, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Yıldız oyuncu 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında İnter formasıyla 27 gol-7 asist ve 26 gol-8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı. Galatasaray'da bu sezon 33 gole katkı sağlayan İcardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



TARAFTAR TRİBÜNE KOŞUYOR

Süper Lig'de yarın RAMS Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray'da bu maçın biletleri tükenmek üzere... Fiyatları 550 TL ila 8 bin 500 TL arasında değişen biletlere sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi gösterdi. Milli ara dönüşü ile birlikte ligde 8 maçlık periyoda girecek olan sarıkırmızılılarda taraftar da hedefe kilitlenmiş durumda.