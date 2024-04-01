İşte 9 finalin şifreleri

24. şampiyonluğun peşine düşen G.Saray, zorlu bir viraja da giriyor. 7 Nisan'da Süper Kupa için F.Bahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ligde de 8 maçlık döneme başlıyor.Yedek kulübesinden özellikle ligin ikinci yarısında istediği katkıyı alamayan deneyimli teknik adam, milli ara sonrasına ise umutla bakıyor. Sakatların iyileşmesi, Ziyech, Tete, Zaha üçlüsünün form tutması ile birlikte Buruk'un da eli rahatladı.Oliveira'nın affedildiği G.Saray'da sakatlariyileşti ve cezalı oyuncusubulunmayan sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk keztam kadro oldu.Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Kalede Muslera, stoperde Nelsson, sol bekte Köhn, Torreira ile Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin formaları garanti. Kalan 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında rekabet yaşanıyor.Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson Sanchez ve Abdülkerim stoperde, Barış Alper ve Ziyech sağ açıkta, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha sol açıkta ilk tercih olmaya çalışıyor.Aslan'ın 9 numarası İcardi, Kasımpaşa'ya duble yaptı ve geçen sezonki gol sayısı 23'ü yakaladı. 23 gol-10 asiste ulaşan Arjantinli, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Yıldız oyuncu 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında İnter formasıyla 27 gol-7 asist ve 26 gol-8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı. Galatasaray'da bu sezon 33 gole katkı sağlayan İcardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.Süper Lig'de yarın RAMSPark'ta Hatayspor'u ağırlayacakGalatasaray'da bumaçın biletleri tükenmeküzere... Fiyatları 550 TL ila 8bin 500 TL arasında değişenbiletlere sarı-kırmızılı taraftarlarilgi gösterdi. Milli aradönüşü ile birlikte ligde 8 maçlıkperiyoda girecek olan sarıkırmızılılardataraftar da hedefekilitlenmiş durumda.Bu sezonun başında 5 milyon Euro kiralama bedeli ile Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Birmingham ekibinde yola devam etmeyecek. İtalyan yıldızın talipleri ise bir hayli fazla. İtalyan basını, Napoli başta olmak üzere Çizme kulüplerinin devrede olduğunu vurgularken Premier Lig'den de isteyenleri bulunuyor. En son iddia ise İspanya'dan.Aslan'ın geçen sezonun ortasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya aldığı oyuncunun Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.