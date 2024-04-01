Muslera rekorun peşinde!

15 KUPA İLE EN FAZLA KAZANAN YABANCI OYUNCU

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 6, TFF Süper Kupa'da 5 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 15 kupa kazandı. 37 yaşındaki eldiven, bu başarısıyla Cimbom'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.





499 RESMİ MAÇTA OYNADI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 499 resmi maçta görev aldı. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de 401, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 53, Türkiye Kupası'nda 21, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 17 ve TFF Süper Kupa'da da 7 karşılaşmada forma giydi. Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanı da Muslera'da bulunuyor.



2012 YILINDA GOL ATTI

Deneyimli kalecinin Galatasaray formasıyla golü de bulunuyor. Muslera, sarı-kırmızılılara geldiği 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in son haftasındaki Manisaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Deplasmanda 4-0 yendikleri maçın 83. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen başarılı eldiven, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.