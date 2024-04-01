Son dakika haberi: Tottenham Tanguy Ndombele için formül arıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, İngiltere'de gündem oldu. Ada basını, Londra ekibinin satın alma opsiyonuyla verdiği yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takımda sınıfta kaldığını, sezon sonunda büyük ihtimalle dönecek olan Fransız orta saha oyuncusu için Tottenham'ın yeni bir çözüm bulması gerektiğini yazdı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Bu nedenle Tottenham Ndombele'nin geleceği konusunda yeni bir çözüm bulmak zorunda.



Lyon'dan 2019 yılında 62 milyon Euro bedelle alınan Ndombele'nin 2025 yazında sözleşmesi sona ediyor. Eğer Londra ekibi tecrübeli futbolcuyu bu yaz satmaz veya yeni sözleşme imzalamazsa büyük maliyetle gelen yıldız oyuncu bedavaya gidecek. Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Tanguy Ndombele sadece 1 asist yaparken büyük hayal kırıklığı yaşattı.

25- Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray'da 18'i lig olmak üzere 25 resmi maçta forma giyerken sadece 1 asist yaptı.