Gençlerbirliği, Bolu’da kazandı

Stat: Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim Şenöz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Gigic (Dk. 81 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 81 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 71 Kubilay Sönmez), Avramovski, İshak Karaoğul (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Ercan Coşkun (Dk. 71 Berk Yıldız)
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 72 Elias Durmaz), Oğuzhan Berber, Nzaba, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Akabueze, Amilton (Dk. 86 Jimmy Durmaz), Melih Bostan (Dk. 78 Yatabare)
Goller: Dk. 55 Amilton, Dk. 66 Melih Bostan (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 Avramovski (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 89 Hakan Bilgiç (Boluspor), Dk. 73 Elias Durmaz (Gençlerbirliği)