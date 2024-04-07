Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa’ya ulaştı

Başkan Ali Koç burada bir açıklama yapmazken kafilede özel kurumalar da yer alıyor. Kafile polis kontrolünde otele ulaştı. Yol boyunca güvenlik önlemleri alındı. Bu arada takımda 11 futbolcunun yar aldığı ancak bunlardan ikisinin sakatlığının bulunduğu ve esame listesine yazılmayacağı öğrenildi. 9 oyuncu ile sahaya çıkmayı planlayan Fenerbahçe'nin maç başlar başlamaz nasıl bir aksiyon alacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.