Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa'ya ulaştı
Giriş Tarihi: 7.4.2024 18:47 Son Güncelleme: 7.4.2024 23:44

Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa'ya ulaştı

Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa’ya ulaştı

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Saat 18 sularında şehre gelen Fenerbahçe kafilesi için aprona midibüs yanaştı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler ile protokol misafirler uçağın ön kapısından, takım ise arka kapısından inerek midibüse bindiler ve havaalanından ayrılarak otele geçildi.

Başkan Ali Koç burada bir açıklama yapmazken kafilede özel kurumalar da yer alıyor. Kafile polis kontrolünde otele ulaştı. Yol boyunca güvenlik önlemleri alındı. Bu arada takımda 11 futbolcunun yar aldığı ancak bunlardan ikisinin sakatlığının bulunduğu ve esame listesine yazılmayacağı öğrenildi. 9 oyuncu ile sahaya çıkmayı planlayan Fenerbahçe'nin maç başlar başlamaz nasıl bir aksiyon alacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa'ya ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA